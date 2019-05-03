В Краснодаре ученики лицея № 64 посадили липы

СЕГОДНЯ 15:25 2019-05-03T15:25:31+03:00

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Во время акции в городе посадили 5000 саженцев. Это делают спортивные клубы, предприятие и госучреждения. На этот раз эстафету принял лицей №64, который передал ее школе № 63.

- Деревья посадили на спортивной площадке школы. Мы с детьми с удовольствием присоединились к челленджу, - рассказала классный руководитель 6 «В» Ольга Позднякова.

Вы тоже можете присоединиться к акции. Для этого посадите дерево, сфотографируйте его, выложите в Instagram с хэштегом #10000деревьев и #10000деревьевкраснодару. Отметьте друзей, которым передаешь эстафету.

ИСТОЧНИК KP.RU