2019-05-03T17:48:01+03:00
Общество

Путин поручил создать в Сочи центр спортивной медицины

Об этом сообщает сайт Кремля
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поручение дал президент по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта. Владимир Путин потребовал создать три центра реабилитации и восстановления спортсменов. Для этого привлекут частный капитал и федеральный бюджет.

- Принять исчерпывающие меры по созданию в Сочи центра спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на эти цели, - цитирует официальный сайт Кремля список поручений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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