Путин поручил создать в Сочи центр спортивной медицины
Об этом сообщает сайт Кремля
ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поручение дал президент по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта. Владимир Путин потребовал создать три центра реабилитации и восстановления спортсменов. Для этого привлекут частный капитал и федеральный бюджет.
- Принять исчерпывающие меры по созданию в Сочи центра спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на эти цели, - цитирует официальный сайт Кремля список поручений.
ИСТОЧНИК KP.RU