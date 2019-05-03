2019-05-03T18:08:23+03:00
Общество

В Краснодаре ожидается гроза и сильный ветер

Об этом сообщает администрация города
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Олег РУКАВИЦЫНФОТО: Олег РУКАВИЦЫН
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В Краснодаре 3 мая будет дождь с грозой и ветром до 15 метров в секунду. Такая же погода продержится по всему краю. Местами ветер усилится до 20 метров в секунду. На малых реках края и Республики Адыгея ожидаются резкие подъемы уровней воды.

- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефону: 8(861) 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112», - сообщает пресс-служба городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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