2019-05-04T09:26:46+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили крупный пожар на Большом острове

Огнем был охвачен гектар земли
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Пожар на Большом острове в КраснодареПожар на Большом острове в Краснодаре
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Вечером 3 мая в Краснодаре произошел крупный пожар на Большом солнечном острове. Сообщение о сильном дыме поступило спасателям в 16:03. Уже через семь минут на месте оказались первые пожарные подразделения.

- По прибытии к месту подразделения установлено, что происходит горение сухой растительности и камыша на площади около одного гектара. Угрозы распространения пожара не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чтобы оценить масштаб возгорания спасатели применили беспилотники. Всего на месте работали 20 человек и семь единиц техники. На тушение пожара ушло более четырех часов.

Пожар на Большом острове в Краснодаре.

- В 21:41 пожар на территории Большого острова ликвидирован. Площадь, пройденная пожаром, составила около одного гектара, - сообщили в экстренном ведомстве.

Вероятной причиной пожара стало небрежное обращение с огнем отдыхающими на природе. Краснодарцев призывают не пользоваться открытым огнем вблизи сухой травы и камыша, а костры разводить только на специально оборудованных местах.

При пожаре следует звонить по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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