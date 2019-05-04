Серию матчей между «Локомотивом-Кубанью» и «Зенитом» в Краснодаре откроет дрифт-шоу

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-04T10:00:59+03:00

Прикоснуться к экстремальному спорту можно 4 мая в 14:30 на парковке у «Баскет-Холла»

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В Краснодаре 4 мая стартует самая захватывающая серия матчей плей-офф баскетбольной Единой лиги. В битве за полуфинал сошлись «Локомотив-Кубань» и петербургский «Зенит». Дальше пройдет тот, кто одержит три победы.

Первый матч пройдет в «Баскет-Холле» и начнется в 16:00. Но есть много причин прийти пораньше, даже если вы не любитель баскетбола.

В 14:30 на парковке перед ареной стартует мотошоу со стантрайдингом и выставкой чопперов. Кроме того, зрители увидят дрифт от участников Russian Drift Series.

На церемонии открытия плей-офф выступит соул исполнительница KATT TAIT, а в перерыве обещано шоу воздушных баскетболистов и розыгрыши спортивных призов.

Что касается самого матча, то в нем полно интриг. «Зенит» снова может рассчитывать на восстановившегося Сергея Карасева, а «Локо» остался без Дмитрия Хвостова, который в этом сезоне точно не сыграет.

Но в остальном состав «Локо» выглядит боевым. Кулагин и Рэндл прибавляют в роли «первых номеров», Райт и Фалль способны разрывать соперника дальними бросками и в борьбе под щитами.

- Нам предстоит тяжелая серия. У «Зенита» выздоровели лидеры, и сейчас он очень опасен. Думаю, эти парни ощущают большую уверенность перед четвертьфиналом. Мы же должны показать в плей-офф все то, над чем работали в последние недели. Выдать свой лучший баскетбол и сделать все необходимое для победы. Ключом к успеху в этой серии станет оборона. Ну и, конечно, рассчитываем на поддержку трибун «Баскет-Холла»! – сказал перед матчем Боб Доневалд, главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU