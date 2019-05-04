Регбисты «Кубани» выиграли первый матч премьер-лиги

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-04T11:55:25+03:00

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Краснодарская «Кубань» стартовала в регбийной премьер-лиге с домашней победы над «Локомотивом» из Пензы. Матч состоялся 3 мая на стадионе «Труд».

Краснодарцы открыли счет в матче уже на пятой минуте. Атаку попыткой у флажка завершил новозеландец Эйвон Льюис. До перерыва попытку занес Станислав Бондарев, а Андрей Лизогуб оформил реализацию. Соперник смог отличиться в первой половине только со стандартов. Команды ушли на перерыв при счете 12:12.

Во второй половине матча «Кубань» не позволила «Локомотиву» набрать очки, оформив еще две попытки – они на счету еще одного новозеландского новичка Моргана Иннеса и капитана команды Юрия Гостюжева. Андрей Лизогуб забил два штрафных и реализацию. Финальный счет 30:12.

— Это хороший старт, но это только первый матч, работать еще предстоит много. Необходимо сохранить настрой и прибавлять от матча к матчу. Команда сегодня сделала хороший подарок и себе и болельщикам, которые ее поддерживали на протяжении всей встречи. Мы рады, что смогли сделать для них этот праздник, - сказал после матча главный тренер «Кубани» Филл Верахико.

Следующий матч состоится 9 мая в 17:00. На стадионе «Труд» краснодарцы принимают новокузнецкий «Металлург».

ИСТОЧНИК KP.RU