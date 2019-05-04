2019-05-04T12:31:46+03:00
Спорт

В Сочи стартует финал Ночной хоккейной лиги

В соревнованиях примут участие 162 команды из 76 регионов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Ночная хоккейная лигаФото: Ночная хоккейная лига
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Главный праздник любительского хоккея России стартует 4 мая в Сочи. На пяти ледовых площадках олимпийской столицы пройдет финал Ночной хоккейной лиги. До 16 мая 162 команды из 76 регионов проведут 440 матчей.

Команды поделены на три дивизиона по возрастам, а главное условие – ни один игрок никогда не был профессионалом.

Гала-матч между командами «Легенды хоккея» и «Сборная Ночной лиги» состоится 10 мая. В этом году шоу пройдет под девизом Ночной лиги «Мы - хоккейная страна!», а выступить в ледовом дворце «Большой» приглашены Пелагея, Денис Майданов и Елена Темникова.

Среди претендентов на победу в главном дивизионе «Лига чемпионов» - 64 команды. Их поделили на 16 групп. Фаворитами называют подмосковный «Витязь», казанское «Торнадо», «Запад России» из Калининграда, «Вольфрам» из поселка Восток Приморского края, но любительский спорт всегда непредсказуем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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