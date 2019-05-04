В центре Краснодара от взрыва гранаты погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-04T13:03:01+03:00

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Вечером 3 мая в центре Краснодара на берегу одного из Покровских озер обнаружили тело мужчины. Фотографии с места инцидента на Карасунской набережной опубликовали в соцсетях. Очевидцы сообщают, что в его руках взорвалась граната, которая могла быть самодельной.

- По факту гибели мужчины проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщают в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU