В центре Краснодара от взрыва гранаты погиб мужчина
Следователи проводят проверку
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Вечером 3 мая в центре Краснодара на берегу одного из Покровских озер обнаружили тело мужчины. Фотографии с места инцидента на Карасунской набережной опубликовали в соцсетях. Очевидцы сообщают, что в его руках взорвалась граната, которая могла быть самодельной.
- По факту гибели мужчины проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщают в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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