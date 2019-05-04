Общегородскую зарядку в Краснодаре 5 мая проведет боец UFC

СЕГОДНЯ 17:09 2019-05-04T17:09:03+03:00

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В Краснодаре вечером 5 мая пройдет большой спортивный праздник «Зарядка РФ». Горожан приглашают на Главную городскую площадь в 17 часов.

— В этот раз мы решили изменить время проведения мероприятия и провести вечернюю зарядку, чтобы как можно больше жителей и гостей краевого центра смогли к ней присоединиться, — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Разминку начнет специальный гость – чемпион мира в смешанных единоборствах, боец UFC Арман Царукян. После этого занятия проведут тренеры федерации воркаута и студии «Zumba».

Под их руководством горожан приглашают выполнить разные упражнения - приседания, прыжки, отжимания, подтягивания и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU