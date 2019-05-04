В Сочи медики спасли пациента с инфарктом почки

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-04T18:08:02+03:00

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В Сочи медики четвертой больницы провели успешную операцию пациенту с редким заболеванием – инфарктом почки. Особенность этого диагноза в том, что его симптомы схожи с другими болезнями и ошибка может грозить потерей важного органа. Мужчина, который находился на лечении в кардиологии, почувствовал резкую боль в боку. Врач заподозрил инфаркт почки.

- Пациенту срочно провели дополнительную диагностику, которая подтвердила опасение доктора. Крупный тромб попал в кровоток и закупорил почечную артерию, спровоцировав болевой синдром. Буквально через 12 часов почка, пораженная тромбом, могла погибнуть, а пациент – лишиться органа, - сообщают в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Врачи провели экстренную операцию под видеоконтролем через большой прокол в бедренной артерии и удалили тромб. Уже через несколько часов пациент мог двигаться. После реабилитации отделении урологии через несколько дней мужчину выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU