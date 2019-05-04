2019-05-04T14:00:59+03:00
Общество

Краснодарские юнармейцы заступили на Пост №1 у стен Московского Кремля

Более 20 лучших воспитанников Почетного караула Краснодара прибыли в столицу
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Краснодарский юнармеец на Посту номер 1 Фото: krd.ruКраснодарский юнармеец на Посту номер 1 Фото: krd.ru
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Часовые Почетного караула из Краснодара 4 мая заступили на Пост №1 у Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля. В столицу отправились 20 кубанских юнармейцев.

- Для нас это - огромная честь и ответственность. В Краснодаре выбирали лучших воспитанников – отличившихся в течение года, состоящих в карауле более полутора лет, - рассказал начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

В последний раз часовые Почетного караула из Краснодара заступали на Пост №1 в конце 1980-х годов. 4 мая две лучшие смены и разводящий несли Почетную Вахту в течение 20 минут.

В программе у юнармейцев также большая экскурсионная программа, а также встреча с выпускником краснодарского Почетного караула Юрием Саенко, который сейчас служит в Президентском полку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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