В Новороссийске встретили подводную лодку «Колпино», прибывшую из Средиземного моря
В Новороссийск после дальнего средиземноморского похода прибыла большая дизельная подводная лодка «Колпино». Это ее первое прибытие в город-герой после включения субмарины в состав Черноморского флота.
- Подводники выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, где провели боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр-ПЛ» по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики, - сообщают в пресс-службе Черноморского флота.
Встреча подводной лодки "Колпино" Фото: пресс-служба Черноморского флота
После выполнения боевых задач подводная лодка успешно прошла проливы Дарданеллы и Босфор и зашла в Новороссийск, где моряков ждала торжественная встреча.
Церемонию возглавлял командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Олег Шастов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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