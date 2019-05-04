2019-05-04T16:13:06+03:00
Политика

В Новороссийске встретили подводную лодку «Колпино», прибывшую из Средиземного моря

Подводники выполняли боевые стрельбы по террористическим объектам в Сирии
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Подводная лодка "Колпино" Фото: пресс-служба Черноморского флотаПодводная лодка "Колпино" Фото: пресс-служба Черноморского флота
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В Новороссийск после дальнего средиземноморского похода прибыла большая дизельная подводная лодка «Колпино». Это ее первое прибытие в город-герой после включения субмарины в состав Черноморского флота.

- Подводники выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, где провели боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования «Калибр-ПЛ» по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики, - сообщают в пресс-службе Черноморского флота.

Встреча подводной лодки "Колпино" Фото: пресс-служба Черноморского флота

Встреча подводной лодки "Колпино" Фото: пресс-служба Черноморского флота

После выполнения боевых задач подводная лодка успешно прошла проливы Дарданеллы и Босфор и зашла в Новороссийск, где моряков ждала торжественная встреча.

Церемонию возглавлял командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Олег Шастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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