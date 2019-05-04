2019-05-04T14:44:17+03:00
Общество

В Новороссийске спасатели вытащили кота, застрявшего в водонапорной башне

Для этого пришлось распилить емкость
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Застрявший кот Фото: Алексей ОдеровЗастрявший кот Фото: Алексей Одеров
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Спасательная операция развернулась в Новороссийске на улице Куникова. Местные жители сообщили, что в неиспользуемой емкости для воды кричит кот.

Как он туда попал – большая загадка, прибывшие на место спасатели решили прорезать отверстие в металле для животного. Но усатый испугался шума и решил найти выход самостоятельно.

- Кот рванул в соединительную трубу между емкостями и умудрился застрять в этой трубе. Спасателям пришлось накидывать на кота лассо и вытаскивать при помощи него, - рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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В Новороссийске спасли кота, застрявшего в трубе
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В итоге кот был вызволен из плена, но благодарить спасателей он не спешил, убежав под машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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