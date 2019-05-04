В Новороссийске спасатели вытащили кота, застрявшего в водонапорной башне
Спасательная операция развернулась в Новороссийске на улице Куникова. Местные жители сообщили, что в неиспользуемой емкости для воды кричит кот.
Как он туда попал – большая загадка, прибывшие на место спасатели решили прорезать отверстие в металле для животного. Но усатый испугался шума и решил найти выход самостоятельно.
- Кот рванул в соединительную трубу между емкостями и умудрился застрять в этой трубе. Спасателям пришлось накидывать на кота лассо и вытаскивать при помощи него, - рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
В итоге кот был вызволен из плена, но благодарить спасателей он не спешил, убежав под машину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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