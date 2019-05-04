ФК «Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛ

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-04T14:53:40+03:00

До конца первенства осталось всего три тура

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Сочи» на всех парах рвется в премьер-лигу. Команда Александра Точилина в матче 35-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0 обыграла «Сибирь» на выезде.

Автором единственного гола стал полузащитник Евгений Песегов, реализовавший пенальти на седьмой минуте встречи.

Эта победа позволила «леопардам» набрать 67-е очко и возглавить турнирную таблицу. У идущего вторым «Тамбова» 66 очков и один матч в запасе.

В следующем туре «Сочи» сыграет на выезде с курским «Авангардом». Матч состоится 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU