В Красноармейском районе в аварии погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-05T08:34:35+03:00

Еще один мужчина находится в больнице [фото]

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В дежурную часть Красноармейского района около 20:40 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место аварии незамедлительно выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по краю

По предварительным данным, в станице Новомышастовской столкнулись автомобиль марки Volkswagen и ТагАЗ.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и малыш 2017 года рождения, который находился в машине ТагАЗ. Еще один мужчина из иномарки был госпитализирован в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по краю

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Напомним, жертвами аварии, которая случилась вечером 3 мая около станицы Рязанской, стали пять человек, еще двое с травмами оказались в больнице. Среди погибших опознаны два участника проекта Stand Up, а также шоу Comedy Battle и «Не спать» на ТНТ– Денис Маловичко и Елена Зуева из Майкопа. Они ехали на выступление в Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU