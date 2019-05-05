В «Атамани» открыли фестивальный сезон
Министр культуры края Виктория Лапина 4 мая во время обхода подворий поздравила участников с юбилеем «Атамани» и открытием фестивального сезона.
- Праздник традиционно начинается на сцене у хаты «Станичное правление». Там прошла презентация 18 фестивальных мероприятий, которые планируется провести в казачьей станице в этом сезоне. Это выставки изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, гастрономические фестивали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Фото: администрация Краснодарского края
В выставочном комплексе 4 мая собрались творческие делегации со всей Кубани, сотни жителей и гостей региона.
Провели большой праздничный концерт с участием творческих коллективов разных городов и районов, артистов краснодарской филармонии имени Пономаренко, шоу-группы «Музыкальный квартал». Затем состоялась фолк-дискотека с конкурсами и розыгрышами призов.
Следующий краевой фестиваль будет гастрономическим. «Тэщины пирижэчки» пройдут 25 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU