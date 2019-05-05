В Сочи 15-летний подросток перевернулся на квадроцикле

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-05T10:09:16+03:00

С тяжелыми травмами его доставили в больницу

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В Сочи в Адлерском районе на улице Тбилисской 4 мая в 16:15 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 15-летний парень управлял квадроциклом без шлема. Он съехал с проезжей части на обочину и потерял управление. Транспорт опрокинулся, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи. - В результате аварии подростка с тяжелыми травмами госпитализировали на скорой.

Место аварии. Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

Сотрудники полиции обстоятельства ДТП. Проверяют, откуда у ребенка появился квадроцикл.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, грозит ответственность по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в станице Новомышастовской столкнулись автомобиль марки Volkswagen и ТагАЗ. В аварии погибли четыре человека. Еще один мужчина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU