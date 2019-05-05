СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-05T11:16:27+03:00

В Каневском районе мужчина нашел охотничье ружье и изготовил из него обрез Фото: Архив "КП"

За это ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В Каневском районе сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что 45-летний мужчина хранит у себя дома обрез. При проверке сведения подтвердились.

- Подозреваемого задержали по месту его временного проживания. При обыске дома обнаружили и изъяли обрез, изготовленный из гладкоствольного охотничьего ружья, что подтверждено экспертизой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Местный житель признался, что нашел охотничье ружье на чердаке дома. Вместо того, чтобы отдать его сотрудникам полиции, он переделал его в обрез.

В отношении 45-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия) и частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU