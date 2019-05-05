2019-05-05T13:06:48+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдут состязаниях дворовых команд по футболу и стритболу

Уже открыта электронная регистрация для всех желающих
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре пройдут состязаниях дворовых команд по футболу и стритболуВ Краснодаре пройдут состязаниях дворовых команд по футболу и стритболу
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Жителей Краснодара приглашают принять участие в турнирах по дворовому футболу и стритболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Кубани. Уже открыта электронная регистрация для всех желающих.

Соревнования проводятся ежегодно в дни летних школьных каникул в несколько этапов, первые состоятся уже в июне.

Как рассказали в городском управлении по физической культуре и спорту, проходить регистрацию каждому игроку не нужно, достаточно одного представителя от команды. Она бесплатная и продлится до 23 мая.

Для регистрации на турниры по стритболу нужно пройти по ссылке, а стать участником Всекубанского турнира по дворовому футболу можно здесь .

- Кроме регистрации, необходимо подать заявку и иметь медицинский допуск. Их нужно отправить на электронную почту cfmr.fk@mail.ru или по адресу: улица Советская, 30, офис 1009, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Образец заполнения заявки размещен на сайте муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы», в разделе «Документы».

Информация о летних турнирах с адресами спортивных площадок будет размещаться в официальных группах «Вконтакте» Краснодарской лиги дворового футбола и городской лиги уличного баскетбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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