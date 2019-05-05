2019-05-05T12:26:21+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником

Глава региона пожелал работникам отрасли творческой энергии, объективного взгляда на жизнь и плодотворной работы
Александра ПОДУШКО
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Вениамин Кондратьев поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздникомВениамин Кондратьев поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздникомФото: Архив "КП"
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- В День кубанской журналистики Вениамин Кондратьев поздравил журналистов края с профессиональным праздником. Он пожелал работникам отрасли творческой энергии, объективного взгляда на жизнь и плодотворной работы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- История кубанской прессы насчитывает более полутора веков. Все эти годы талантливые, смелые и неравнодушные люди ежедневно создают летопись жизни края, поднимают самые наболевшие проблемы, - говорится в поздравлении.

Он подчеркнул, что множество профессионалов, чьи имена сегодня хорошо известны в федеральных СМИ, вышли из журналистского сообщества региона, воспитаны на традициях сотен профессионалов - публицистов, корреспондентов, редакторов.

- Уверен, главными чертами кубанской прессы по-прежнему будут оставаться чувство ответственности перед людьми, мастерское владение словом и стремление к созиданию, - подытожил Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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