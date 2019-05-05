Первый выставочный зал открылся в Приморско–Ахтарске
В Приморско-Ахтарске 3 мая открылся первый выставочный зал. Он находится в здании городского Дома культуры. В помещении провели ремонт, купили необходимое для выставочного помещения оборудование.
- Создателем творческого пространства стала директор Приморско-Ахтарского краеведческого музея Юлия Бондаренко. Она считает,что выставочный зал станет центром притяжения ценителей изобразительного искусства, местом, объединяющим различные направления творчества: музыки поэзии, живописи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Открытие было представлено персональной экспозицией известного кубанского художника, заслуженного художника России Алексея Паршкова. Также один из лучших джазовых коллективов страны биг-бенд имени Георгия Гараняна под руководством художественного руководителя Ильи Филиппова выступал на вечере.
В ближайшее время в новом выставочном пространстве пройдет ряд экспозиций лучших художников Кубани и России, фотовыставок, а также поэтические и музыкальные творческие вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU