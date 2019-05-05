На Кубани прошел забег в честь Дня Победы

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-05T15:03:23+03:00

В Краснодаре он стартовал на Главной городской площади

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Традиционная акция «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» проходит каждый год. Делают это, чтобы показать уважение к солдатам, которые отдали свою жизнь в боях против фашистов. Мероприятие состоялось во всех районах региона сегодня, 5 мая.

В краевой столице центральный старт дали в 11:00 на Главной городской площади. Маршрут забега прошел по Красной от Буденного до Постовой. Затем школьники, студенты, трудящиеся, ветераны труда и спорта проследовали к площади Победы (угол улиц Постовая/Коммунаров) и возложили цветы к памятнику Освободителям города Краснодара.

На Кубани прошел забег в честь Дня ПобедыФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На мероприятии присутствовали министр физической культуры и спорта Кубани Андрей Сергеевич Марков, заместитель главы Краснодара Алексей Удовенко и 1-я олимпийская чемпионка края Людмила Брагина.

Фото с забега можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU