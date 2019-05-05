На Кубани прошел забег в честь Дня Победы
Традиционная акция «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» проходит каждый год. Делают это, чтобы показать уважение к солдатам, которые отдали свою жизнь в боях против фашистов. Мероприятие состоялось во всех районах региона сегодня, 5 мая.
В краевой столице центральный старт дали в 11:00 на Главной городской площади. Маршрут забега прошел по Красной от Буденного до Постовой. Затем школьники, студенты, трудящиеся, ветераны труда и спорта проследовали к площади Победы (угол улиц Постовая/Коммунаров) и возложили цветы к памятнику Освободителям города Краснодара.
На Кубани прошел забег в честь Дня ПобедыФото: Кирилл ВЕРШИНИН
На мероприятии присутствовали министр физической культуры и спорта Кубани Андрей Сергеевич Марков, заместитель главы Краснодара Алексей Удовенко и 1-я олимпийская чемпионка края Людмила Брагина.
Фото с забега можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU