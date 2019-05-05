2019-05-05T16:05:56+03:00
Общество

В Краснодаре покажут кино о моде

Фестиваль BIOF пройдет 18-19 мая в «Типографии»
Александра ПОДУШКО
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Фото: https://vk.com/typographycenterФото: https://vk.com/typographycenter
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- В Краснодаре покажут кино о моде. Мероприятие BIOF (BE IN OPEN) пройдет 18-19 мая в Центре современного искусства «Типография» параллельно с 15 площадками в разных городах России, - об этом рассказали на сайте «Типографии».

В программу фестиваля войдут короткометражки независимых режиссеров и брендов из России, Великобритании и Испании. Мероприятие откроет российская премьера фильма-перформанса The Inferno Unseen.

18 мая с 16:00 до 17:00 пройдет своп-вечеринка в рамках фестиваля. С 17:00 до 18:30 состоится показ короткометражных фильмов, а 19 мая на работы независимых режиссеров можно будет посмотреть с 19:00 до 21:00

Вход на мероприятие свободный. Центр современного искусства «Типография» находится по адресу: Рашпилевская, 106, 3 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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