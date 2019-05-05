В Анапе глава города встретился с кайтерами и виндсерферами

СЕГОДНЯ 18:09 2019-05-05T18:09:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Анапе Юрий Поляков встретился руководителями кайт- и серф-школ, опытными спортсменами и любителями. На мероприятии обсудили организацию отдыха и занятия экстремальными видами спорта на Бугазской косе.

Как подчеркнул глава города, в преддверии сезона въезд для автотранспорта на нее будет закрыт, так как она является особо охраняемой природной территорией.

- Также на Бугазской косе не будет никаких построек. Возведенные за последние годы объекты уже демонтированы управлением муниципального контроля по решению межведомственной комиссии, так как на них не было разрешительной документации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

- Мы не против спорта и отдыха, но на машинах туда никто заезжать не будет. Нужно цивилизованное и экологически приемлемое решение, – обратился к кайтерам Юрий Поляков.

Вопрос об организации трансфера будет обсуждаться и дальше. В том числе на совещании в администрации Кубани, которое состоится уже завтра, 6 мая. Еще одна встреча со спортсменами-экстремалами пройдет после майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU