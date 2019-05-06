В Шереметьево из-за авиакатастрофы отменили и перенесли несколько рейсов на Кубань

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-06T09:55:34+03:00

Несколько рейсов на Кубань отменили в Шереметьево из-за авиакатастрофы Фото: Алиса ТИТКО

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В Шереметьево из-за авиакатастрофы отменили несколько рейсов на Кубань. Об этом на своем официальном сайте сообщила авиакомпания «Аэрофлот».

Напомним, 41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево. "Сухой Суперджет" рейса Москва - Мурманск совершил аварийную посадку вечером в пятницу, 5 мая.

В связи с этим полосу закрыли, внесли изменения в расписание рейсов на 5 и 6 мая.

Перенесли рейс SU1274 в краевую столицу 5 мая. Он отправился 6 мая в 2:50. Также самолет в Сочи. Он должен был вылететь 5 мая в 20:50, но отправился по маршруту уже 6 мая в 3:15.

Перенесли время вылета самолета рейса SU1107 в Москву из Краснодара 5 мая с 19:10 на 21:30. Рейс SU1119 Сочи-Шереметьево изменили с 22:30 5 мая на 00:40 6 мая. Поэтому же маршруту воздушное судно SU1131 теперь вылетает в 00:15 6 мая.

Отменили рейсы SU1112 и SU1113 5 мая из Москвы в Краснодар, а также рейсы SU1146 и SU1147 6 мая в Анапу.

ИСТОЧНИК KP.RU