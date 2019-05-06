СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-06T10:13:19+03:00

В Красноармейском районе из дома местного жителя вытащили ноутбук Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Красноармейского района с заявлением о краже обратился местный житель. Потерпевший рассказал, что из его дома пропал ноутбук. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и сняли «пальчики» с места происшествия. Правоохранители установили личность подозреваемого. 31-летнего местного жителя задержали по месту жительства в станице Полтавской. Его доставили в отдел полиции.

Подозреваемый признался, что похищенный ноутбук продал, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU