СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-06T10:41:13+03:00

В Новопокровском районе женщина убила сожителя ударом ножа в шею Фото: Олег ЗОЛОТО

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- В Новопокровском районе 42-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 48-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина и женщина проживали в одном из домов на улице Фрунзе в станице Калниболотской. Между ними часто происходили конфликты.

По версии следствия, вечером 19 апреля сожители распивали дома алкоголь. В процессе употребления горячительных напитков между ними произошла ссора, и мужчина стал оскорблять сожительницу.

Женщина в ходе конфликта взяла со стола нож и ударила им в шею оппонента. Смерть потерпевшего наступила на месте в результате причиненного ему ранения. Обвиняемая сообщила о произошедшем знакомой, а та вызвала правоохранителей и скорую.

Обвиняемая находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU