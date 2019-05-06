В Новопокровском районе женщина убила сожителя ударом ножа в шею
- В Новопокровском районе 42-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 48-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Мужчина и женщина проживали в одном из домов на улице Фрунзе в станице Калниболотской. Между ними часто происходили конфликты.
По версии следствия, вечером 19 апреля сожители распивали дома алкоголь. В процессе употребления горячительных напитков между ними произошла ссора, и мужчина стал оскорблять сожительницу.
Женщина в ходе конфликта взяла со стола нож и ударила им в шею оппонента. Смерть потерпевшего наступила на месте в результате причиненного ему ранения. Обвиняемая сообщила о произошедшем знакомой, а та вызвала правоохранителей и скорую.
Обвиняемая находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU