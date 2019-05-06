СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-06T11:03:30+03:00

В Апшеронском районе спасатели нашли в лесу туристов, которые перевернулись на катамаране Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Апшеронском районе 4 мая помощь спасателей понадобилась трем молодым людям, девушке и 6-летнему ребенку.

Туристы сплавлялись на катамаране по реке Пшеха. В районе урочища Волчьи ворота отдыхающие не справились с управлением судна и перевернулись. Путешественники самостоятельно выбрались на берег, но вернуться обратно они не могли - их катамаран унесло течением.

За помощь к спасателям обратились другие участники этой же тургруппы, которые не досчитались своих товарищей. Около двух часов ночи на поиски пропавших отправились сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС».

- Спасатели обследовали прилегающую территорию. Они подавали сигналы с помощью автомобильной сирены и громкоговорителей. Туристов удалось обнаружить в лесу. Их доставили в село Пригорное. Медицинская помощь им не потребовалась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU