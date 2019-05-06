«Локомотив-Кубань» и «Зенит» сыграют второй матч серии плей-офф в Краснодаре

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-06T11:34:50+03:00

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Самая захватывающая серия плей-офф баскетбольной Единой лиги стартовала в Краснодаре с довольно неожиданной победы «Зенита». Тем интереснее будет во втором матче. «Локомотиву-Кубани» сегодня жизненно необходима победа. Игра начнется в 20:00 6 мая в «Баскет-Холле».

Первый матч противостояния проходил в равной борьбе, а рывок петербуржцев ближе к концовке состоялся за счет неплохой реализации дальних бросков, у «Локо» же домашние кольца словно отказывались принимать мяч.

Но по сетке плей-офф пройдет дальше тот, кто одержит три победы, поэтому опускать голову рано.

К началу плей-офф «Зенит» избавился от кадровых проблем, которые преследовали команду по ходу сезона. После травм ростер вернулись Сергей Карасев, Андрей Десятников и Вадим Панин, а так же Джален Рейнольдс, который отбыл дисквалификацию. «Локо» недосчитался Дмитрия Хвостова – разыгрывающий выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена.

- Мы не для того прошли такой длинный путь, чтобы сдаться после первых неудач. Ничего не потеряно, серия только началась. Нам нужно сделать выводы из ошибок и провести второй матч совсем не так, как первый. В первой игре мы позволили «Зениту» поймать кураж – теперь нужно сыграть так, чтобы кураж и уверенность были на нашей стороне, - сказал Виталий Фридзон, капитан ПБК «Локомотив-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU