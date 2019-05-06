В сочинском «Дендрарии» зацвело ядовитое дерево

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-06T11:36:14+03:00

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- В Сочи на территории «Дендрария» зацвел экзотический тунг. Цветы и плоды у этого растения крайне ядовиты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Издалека тунг можно легко спутать с цветущей вишней. Но стоит подойти ближе, как разница тут же бросается в глаза. Цветы этого растения намного крупнее и белее, с выделяющейся оранжевой или темно-красной сердцевиной.

Фото: пресс-служба Сочинского нацпарка

Семена тунга применяются в производстве технического масла, из которого получаются особо прочные лаки и эмали. Они быстро высыхают, а материалы, покрытые подобным раствором, не поддаются коррозии.

Работники «Дендрария» предупреждают посетителей о токсичности растения. Запрещается срывать цветы и листья, пробовать на вкус его плоды.

Если вы собираетесь на прогулку по парку в праздничные дни, то найти опасное дерево можно будет в левой части территории чуть выше оранжереи и вольера с павлинами и страусами.

ИСТОЧНИК KP.RU