Предприятия Кубани примут участие в реализации нацпроекта по повышению производительности труда

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-06T13:06:17+03:00

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Около 350 предприятий Краснодарского края примут участие в реализации нацпроекта по повышению производительности труда. Это организации, оказывающие услуги в агропромышленном секторе, строительстве, и транспортной сфере.

- В рамках нацпроекта планируется ежегодно увеличивать производительность труда не менее чем на 5 процентов. Для этого на Кубани реализуется три региональных проекта. Они подразумевают разработку и внедрение общих системных решений по повышению производительности труда, адресную поддержку предприятий, а также переподготовку сотрудников, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как рассказали в министерстве экономики края, в этом году в нацпроекте примут участие 34 предприятия, всего к 2024 году привлекут 349 компаний. Также планируется ежегодно переобучать не менее 100 человек, модернизировать службы занятости. На эти цели направят более 145 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU