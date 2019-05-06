В Кавказском районе мужчина признан виновным в убийстве супруга своей знакомой

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-06T13:23:07+03:00

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- В Кавказском районе 49-летний мужчина признан судом виновным в убийстве местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ), а 31-летняя супруга погибшего - в подстрекательстве и пособничестве в совершении преступления (ч.ч 4,5 ст. 33, ч.1 ст.105 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по края.

Судом было установлено, что 7 декабря 2018 года женщина встретилась со знакомым, с которым поддерживала близкие отношения. Она пожаловалась ему на 41-летнего супруга. Она рассказала, что тот ее, якобы, унижает и избивает ее. Приятель пообещал ей разобраться с обидчиком. В этот же день соучастники договорились убить мужа женщины.

Вечером под предлогом приобретения клеток для домашних животных вместе с супругом она приехала к месту проживания своего знакомого. Ничего не подозревающий муж прошел на задний двор. В этот момент мужчина выстрелил в спину потерпевшего. От полученного ранения он скончался на месте. Злоумышленники вывезли труп из станицы и спрятали его в водоотводный канал.

10 декабря женщина сообщила в полицию ложные сведения об исчезновении супруга. Но ее намерения были раскрыты и злоумышленников задержали.

Приговором суда мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима, а женщина 8 лет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU