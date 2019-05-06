2019-05-06T13:51:05+03:00
Происшествия

На Кубани перед судом предстанет местный житель, который ударил полицейского

Инцидент произошел 2 марта на железнодорожном вокзале в Адлере
Александра ПОДУШКО
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На Кубани перед судом предстанет местный житель, который ударил полицейскогоНа Кубани перед судом предстанет местный житель, который ударил полицейскогоФото: Архив "КП"
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На Кубани завершено расследование уголовного в отношении 33-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

2 марта проводник отказал обвиняемому, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в дальнейшем следовании в пассажирском поезде сообщением «Адлер-Москва».

- На железнодорожный вокзал Адлера, для того чтобы вывести нарушителя, прибыл сотрудник полиции. Мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, ударил правоохранителя рукой в область грудной клетки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань»в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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