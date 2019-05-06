На Кубани в три раза реже стали жениться и разводиться

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-06T14:49:50+03:00

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Говорят, что очень мало людей хотят жениться, гораздо больше тех, кто мечтает выйти замуж. Похоже, нежелание первых серьезно перевешивает. Отсюда и такая печальная статистика - количество браков на Кубани сократилось практически в три раза.

- С начала 2019 года в Краснодарском крае число браков составило 1 313. Тогда как в 2018-м - свои отношения зарегистрировали 3 943 пары, - такие данные «КП» - Кубань» приводят в Федеральной службе государственной статистики.

Таким образом, Кубань опустилась на десятое место среди регионов по количеству заключенных браков. В лидерах - Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловская область.

Что интересно, число разводов по сравнению с ситуацией в прошлом году внушает оптимизм: 1270 расторжений брака против 3989 за 2018-й.

Быть может, у нынешней молодежи просто сложилось мнение - официальный брак часто связан с определенными тратами на свадьбу, а кто сейчас будет тратить большие деньги на торжества? Так же и с разводами. Расторжение брака меняет социальный статус и приводит к разделу имущества. Из-за неуверенности в своем будущем люди, по-видимому, стараются не делать серьезных шагов в личной жизни и временно отказываются от «штампа в паспорте».

ИСТОЧНИК KP.RU