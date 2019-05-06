2019-05-06T15:01:36+03:00
Общество

В районе Чистяковской рощи Краснодара сровняют с землей нелегальные кафе и СТО

Судебные споры продолжались более двух лет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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С самого утра 6 мая в районе Чистяковской рощи шумит техника и стучат молотки. Территорию освобождают от самовольных строений, расположившихся здесь много лет назад. Так, рядом с рощей сносят здание, в котором незаконно работала автомойка и шиномонтаж.

- В конце 90-х земельный участок администрация предоставила в аренду - для эксплуатации нестационарного торгового павильона, с ограничениями в использовании данного земельного участка, - объясняет начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий. - В том числе - с запретом на строительство капитальных объектов. Особенно с учетом того, что участок частично расположен в охранной зоне инженерных сетей.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Однако на земле без разрешения появилась СТО. Администрация Краснодара обратилась с требованием о сносе здания. Собственник этого не сделал. В результате самовольно построенный капитальный объект демонтируют по решению суда.

Также 6 мая на территории Чистяковской рощи начался снос расположенных справа от главной аллеи двух незаконных киосков. Здания построены более 10 лет назад, здесь размещалось летнее кафе.

- Несколько лет назад срок аренды этого земельного участка закончился, договор не был продлен, однако кафе продолжило работать, - говорит директор парка Андрей Лисичкин. - Судебные споры продолжались более двух лет. 6 мая городские службы начали демонтаж незаконных построек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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