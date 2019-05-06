В Краснодаре ограбили офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-06T16:50:58+03:00

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Краснодарские полицейские задержали мужчину, который 5 мая 2019 года ограбил офис микрозаймов. При этом он угрожал работнице организации ножом.

- Как рассказала потерпевшая, злоумышленник зашел в помещение и похитил из кассы наличные в сумме 2 тысяч рублей, а также мобильный телефон. После этого злоумышленник скрылся, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что в момент ограбления мужчина был в медицинской маске, правоохранители узнали в нем ранее судимого 36-летнего местного жителя. Стражи порядка установили адрес проживания злоумышленника, где его и задержали. Мужчина уже дал признательные показания. Он рассказал, что деньги успел потратить на личные нужды, а вот телефон удалось вернуть владелице.

Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему может грозить до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU