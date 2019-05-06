2019-05-06T17:36:15+03:00
Общество

Краснодарские кладбища привели в порядок

Работы проводили в преддверии Радоницы
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Все кладбища Краснодара привели в порядок накануне дня поминования усопших (Радоницы). Здесь убрали мусор, скосили сорные растения, а также привели в порядок подъездные дороги.

- На городских кладбищах убирались не только подрядные организации, но и неравнодушные граждане в ходе субботников. С начала весны с мест захоронений вывезли более 8400 куб. м веток и мусора. На Славянском кладбище привели в порядок дороги, проведя ямочный ремонт, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Правопорядок обеспечивается силами полицейских и казаков. Также на всех кладбищах установили биотуалеты. С 4 по 7 мая организовали дополнительные автобусы, которые курсируют в сторону кладбищ.

Для уточнения информации о работе общественного транспорта, можно позвонить по телефону «горячей линии»: 8(861)2189918, 8(903)4120101.

Напомним, в 2019 году Радоница отмечается 7 мая. На Кубани этот день объявлен нерабочим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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