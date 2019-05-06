В Краснодаре раскрыли жестокое убийство женщины
В Краснодаре продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили по факту исчезновения 44-летней местной жительницы. Она пропала в феврале 2019 года. Следователям удалось установить личность подозреваемого в совершении убийства. Уже задержан 27-летний знакомый женщины.
- Как установило следствие, вечером 1 февраля 2019 года потерпевшая и мужчина находились у нее дома на улице Восточно - Кругликовской. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил женщину подушкой. После этого он вывез тело погибшей в арендованный гараж на улице Российской, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело пропавшей.
Сейчас подозреваемый задержан. Назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU