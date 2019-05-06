2019-05-06T18:09:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре раскрыли жестокое убийство женщины

Подозреваемый уже задержан
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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В Краснодаре продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили по факту исчезновения 44-летней местной жительницы. Она пропала в феврале 2019 года. Следователям удалось установить личность подозреваемого в совершении убийства. Уже задержан 27-летний знакомый женщины.

- Как установило следствие, вечером 1 февраля 2019 года потерпевшая и мужчина находились у нее дома на улице Восточно - Кругликовской. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил женщину подушкой. После этого он вывез тело погибшей в арендованный гараж на улице Российской, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело пропавшей.

Сейчас подозреваемый задержан. Назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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