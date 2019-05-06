В Краснодаре задержали вандалов

СЕГОДНЯ 18:48 2019-05-06T18:54:08+03:00

Молодые люди сдавали на металлолом украденные с кладбища надгробия

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В Краснодарскую полицию поступили жалобы горожан, которые заявили, что с нескольких могил на территории Славянского кладбища пропали несколько памятников. В итоге было заведено несколько уголовных дел и начался розыск злоумышленников.

- В результате оперативных действия были задержаны трое молодых людей, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Они работали в организации, оказывающей ритуальные услуги, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отделе полиции злоумышленники признались в краже семи памятников из бронзы. Преступления они совершали с ноября 2018 года. Демонтировав памятник при помощи автомобиля, они распиливали его и сдавали на металлолом. По предварительным оценкам, ущерб превысил 1 млн рублей.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Им может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU