2019-05-06T20:01:01+03:00
Общество

В Краснодаре вновь покажут отечественные фильмы под открытым небом

Этим летом любителей кино соберут 12 раз
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба управления по делам молодёжи КраснодараФото: пресс-служба управления по делам молодёжи Краснодара
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В Краснодаре возобновят показы отечественных фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора». Традиционная акция в 2019 году стартует в Юбилейном микрорайоне, у фонтана на Платановом Бульваре 17 мая.

- Выбор фильма остается за жителями столицы Кубани. В группе в группе в социальной сети «Вконтакте» (http//vk.com/kinokrd) краснодарцы выберут сами, какой фильм смотреть, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городского управления по делам молодёжи.

Всех пришедших на первый в новом сезоне кинопоказ, перед началом мероприятия ждет концертная программа. Зрители увидят музыкальные сюрпризы, яркие номера и вокальные коллективы которые помогут настроиться на просмотр фильма.

Добавим, в планах организаторов проекта «Кино нашего двора» провести в этом сезоне 12 кинопоказов в разных частях Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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