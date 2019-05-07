В Краснодаре на месяц ограничат движение транспорта по улице Ким

СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-07T07:14:51+03:00

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- В краевой столице ограничат движение и стоянку транспорта на улице Ким. Перекроют один квартал в пределах улицы имени Академика Павлова и Фурманова. Запрет вводится с 13 мая и продлится до 13 июня. В этот период здесь пройдут работы по ремонту теплосети, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Автомобили смогут объехать в объезд посредством дорожных знаков и схемы, которую установят на участке.

- Планируется, что ремонт пройдет в соответствии с графиком. В установленный срок этот квартал будет снова открыт для проезда транспорта, - прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ремонт тепловых сетей производится с целью обеспечения стабильного теплоснабжения горожан во время отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU