В Краснодаре на месяц ограничат движение транспорта по улице Ким
- В краевой столице ограничат движение и стоянку транспорта на улице Ким. Перекроют один квартал в пределах улицы имени Академика Павлова и Фурманова. Запрет вводится с 13 мая и продлится до 13 июня. В этот период здесь пройдут работы по ремонту теплосети, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Автомобили смогут объехать в объезд посредством дорожных знаков и схемы, которую установят на участке.
- Планируется, что ремонт пройдет в соответствии с графиком. В установленный срок этот квартал будет снова открыт для проезда транспорта, - прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ремонт тепловых сетей производится с целью обеспечения стабильного теплоснабжения горожан во время отопительного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU