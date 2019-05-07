В Краснодаре сбили женщину на пешеходном переходе
В Краснодаре днем 6 мая на пересечении улиц Янковского и Северной произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля марки Toyota в 15:40 при повороте на Северную с Янковского сбил женщину. Женщина шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
62-летнюю местную жительницу доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.
По факту аварии проводится проверка.
Напомним, в Сочи отечественная легковушка въехала под грузовик. Пассажир ВАЗ-2109 получил перелом височной кости. Сотрудники ЮРПСО МЧС России выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU