2019-05-07T08:37:00+03:00
Происшествия

В Краснодаре сбили женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре сбили женщину на пешеходном переходеВ Краснодаре сбили женщину на пешеходном переходеФото: Архив "КП"
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В Краснодаре днем 6 мая на пересечении улиц Янковского и Северной произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля марки Toyota в 15:40 при повороте на Северную с Янковского сбил женщину. Женщина шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

62-летнюю местную жительницу доставили в больницу, где ей оказывают необходимую помощь.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в Сочи отечественная легковушка въехала под грузовик. Пассажир ВАЗ-2109 получил перелом височной кости. Сотрудники ЮРПСО МЧС России выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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