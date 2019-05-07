СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-07T10:36:11+03:00

В Новопокровском районе начальник полиции пойдет под суд за взятку в 300 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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- На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении начальника полиции ОМВД России по Новопокровскому району. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователь расследовал уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревался в незаконной рубке зеленых насаждений. Начальник полиции, узнав об этом, в начале марта встретился с родным братом подозреваемого и предложил ему за 300 тысяч рублей оказать содействие в не привлечении его родственника к уголовной ответственности. Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы.

25 марта обвиняемый на территории отдела полиции встретился с заявителем и получил от последнего деньги. Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю в тот же день пресекли незаконные действия.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по каю, начальник полиции отстранен от исполнения должностных обязанностей. Решается вопрос об увольнении сотрудника из ОВД по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU