2019-05-07T11:33:11+03:00
Общество

На Кубани росгвардейцы присоединились к акции «Георгиевская лента»

Мероприятия прошли в Новороссийске и Анапе
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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В преддверии празднования 74–й годовщины Победы в ВОВ сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по краю присоединились к патриотической акции «Георгиевская лента». Мероприятия прошли в Новороссийске и городе воинской славы Анапе.

- Они поздравили жителей и гостей Черноморского побережья с наступающим великим праздником и вручили им георгиевские ленточки. Также в рамках акции росгвардейцы рассказали о том, как правильно закрепить ленту на одежде, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В краевой столице 11 и 12 мая с 16:00 до 17:00 в городских парках «Чистяковская роща» и «Солнечный остров» оркестр Росгвардии исполнит для местных жителей музыкальные композиции военных лет.

Напомним, в кубанской столице на Главной городской площади 9 мая в 11:00 начнется торжественное прохождение войск, вооружения и военной техники Краснодарского территориального гарнизона, казачества и силовых структур. Аналогичные мероприятия состоятся 9 мая в 10:00 в Сочи, Туапсе, Кореновске, Курганинске, Армавире, Горячем Ключе, Ейске, Крымске, Гулькевичах, Анапе, Славянске-на-Кубани, Лабинске и станице Кущевской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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