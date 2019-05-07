В Новороссийске установили экобоксы по сбору опасных отходов от населения

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-07T12:08:37+03:00

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На территории Новороссийска и сельских округов установили десять экобоксов, которые предназначены для безопасного сбора у населения экологически опасных отходов. Это использованные аккумуляторы и батарейки, ртутные градусники, компактные люминесцентные и энергосберегающие лампочки. Опасные предметы собирают для дальнейшей утилизации без вреда для окружающей среды.

- Для каждого вида отходов на экобоксах есть соответствующие отсеки. Выемка и вывоз отходов для дальнейшей утилизации производятся раз в месяц, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Адреса экобоксов:

- улица Героев Десантников в районе Южного рынка;

- улицы Козлова, в районе Центрального района, напротив многоуровневой автопарковки;

- село Абрау-Дюрсо, Промышленная, 18 (у администрации);

- улица Сакко и Ванцетти, 9 (у администрации Восточного района);

- село Гайдук, Ленина, 1 (на территории ДК);

- село Глебовка, Школьная, 1;

- станица Натухаевская, Фрунзе, 51;

- улица Видова, 165-167 (в районе магазина «Кентавр»);

- станица Раевская, улица Котова, 48;

- поселок Верхнебаканский, Ленина, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU