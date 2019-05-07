В Новороссийске установили экобоксы по сбору опасных отходов от населения
На территории Новороссийска и сельских округов установили десять экобоксов, которые предназначены для безопасного сбора у населения экологически опасных отходов. Это использованные аккумуляторы и батарейки, ртутные градусники, компактные люминесцентные и энергосберегающие лампочки. Опасные предметы собирают для дальнейшей утилизации без вреда для окружающей среды.
- Для каждого вида отходов на экобоксах есть соответствующие отсеки. Выемка и вывоз отходов для дальнейшей утилизации производятся раз в месяц, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.
Адреса экобоксов:
- улица Героев Десантников в районе Южного рынка;
- улицы Козлова, в районе Центрального района, напротив многоуровневой автопарковки;
- село Абрау-Дюрсо, Промышленная, 18 (у администрации);
- улица Сакко и Ванцетти, 9 (у администрации Восточного района);
- село Гайдук, Ленина, 1 (на территории ДК);
- село Глебовка, Школьная, 1;
- станица Натухаевская, Фрунзе, 51;
- улица Видова, 165-167 (в районе магазина «Кентавр»);
- станица Раевская, улица Котова, 48;
- поселок Верхнебаканский, Ленина, 23.
ИСТОЧНИК KP.RU