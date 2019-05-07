2019-05-07T12:29:13+03:00
Общество

В «Орлёнке» пройдёт финал Всероссийской военно-спортивной игры

Называется она "Служу Отечеству"
Иван ЕГОРОВ
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Соревнования в "Орленке". Фото: ВДЦ "Орленок"Соревнования в "Орленке". Фото: ВДЦ "Орленок"
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Во Всероссийском детском центре проходит смена «Служу Отечеству!», участие в которой принимают 850 финалистов Всероссийской военно-спортивной игры «Орлёнок» из всех регионов страны.

Победители региональных этапов приехали в Центр в составе команд из 10 человек. Каждая из них представляет один регион страны и будет бороться за звание лучшей в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Орлёнок».

На торжественной церемонии открытия смены ребят приветствовали: референт управления Президента РФ по общественным проектам, Герой России Алексей Романов, директор военно-патриотического центра «Вымпел» Святослав Омельченко, руководитель военно-патриотического направления Российского движения школьников Евгений Носиков, а также офицеры, участники боевых действий – инструктора смены «Служу Отечеству».

Герой России Алексей Романов зачитал орлятам приветственное послание от Президента России Владимира Путина.

"Участников смены ждёт насыщенная, интересная программа, в которую включены основы военной тактики и ориентирования, туристская и альпинистская подготовка, уроки рукопашного боя. Уверен, эти нелёгкие испытания будут вам по плечу. Вы сможете проверить себя на выносливость и твёрдость характера, научиться работать в команде. Желаю вам с пользой провести эти дни, получить новые знания и навыки, обрести верных товарищей», — говорилось в сообщении Президента.

В рамках проекта ребята уже приступили к изучению военно-спортивных дисциплин: строевой и огневой подготовки, рукопашному бою, основам тактики, ориентирования и маскировки. Они отрабатывают приемы рукопашного боя, учатся оказывать первую медицинскую помощь, осваивают туристскую и альпинистскую подготовку, учатся создавать карту военно-тактических действий. В основу тренингов, которые проходят орлята, легли методики подготовки личного состава элитных спецподразделений «Вымпел», «Альфа», «Бастион», Президентского полка России.

Юные патриоты также стали участниками военно-исторического квеста «Россия — страна Героев», где познакомились с биографией Героев России, а затем пообщались с ними лично. Для встречи с орлятами в Центр приехали Герой Советского Союза Валерий Бурков, Герои РФ Вячеслав Бочаров, Евгений Черняев, Вячеслав Сивко и Игорь Родобольский.

Организаторами смены выступают: военно-патриотический центр «Вымпел», Российский центр гражданского воспитания детей и молодёжи (Роспатриотцентр), общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», «Российский детско-юношеский центр» (Росдетцентр), Всероссийский детский центр «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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