В Славянском районе две легковушки сбили насмерть мужчину

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-07T13:00:46+03:00

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В Славянском районе 6 мая около 22:00 в районе 47-километра автодороги Темрюк - Краснодар произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 46-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки «Тойота Карина». Он наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. На его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы. На этого же пешехода спустя время наехал автомобиль марки «Лада Приора», которым управлял 26-летний молодой человек.

- В результате происшествия 54-летний пешеход от полученных травм погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Кубани 6 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 17 ДТП, в которых 3 человека погибли и 16 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU