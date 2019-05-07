2019-05-07T13:00:46+03:00
Происшествия

В Славянском районе две легковушки сбили насмерть мужчину

На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Краснодарскому краюФото: УГИБДД по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В Славянском районе 6 мая около 22:00 в районе 47-километра автодороги Темрюк - Краснодар произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 46-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки «Тойота Карина». Он наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. На его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы. На этого же пешехода спустя время наехал автомобиль марки «Лада Приора», которым управлял 26-летний молодой человек.

- В результате происшествия 54-летний пешеход от полученных травм погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Кубани 6 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 17 ДТП, в которых 3 человека погибли и 16 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сочинские полицейские задержали наркоторговца
Ученики казачьих школ Краснодара приняли участие в параде кадетов в Москве
В Туапсе 21-летний парень «обчистил» витрины магазина электроники
В Ейском районе местные жители организовали наркопритон
Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» стал финалистом национальной премии «Хрустальный компас»
В «Орлёнке» пройдёт финал Всероссийской военно-спортивной игры
ВТБ снизил ставки по автокредитам
В Новороссийске установили экобоксы по сбору опасных отходов от населения
9 мая взрослые смогут посетить Сочи Парк по детским билетам
В центре Сочи потушили пожар в двухэтажном доме
На Кубани росгвардейцы присоединились к акции «Георгиевская лента»
На Кубани осудили директора цирка, допустившего нападение льва на 4-летнюю девочку
В Новопокровском районе начальник полиции пойдет под суд за взятку в 300 тысяч рублей
В Краснодаре более 2 тысяч человек пройдут маршем по Главной городской площади 9 Мая
Трефилов провел первую тренировку с ГК «Кубань» после операции на сердце
В Сочи загорелся жилой дом
Более 500 предприятий Кубани примут участие в ярмарке «АгроТУР - 2019»
В Краснодаре сбили женщину на пешеходном переходе
На Кубани ко Дню Победы покажут ролики о ветеранах-освободителях
В Геленджике открылся гольф-клуб
В Краснодаре на месяц ограничат движение транспорта по улице Ким
В Краснодаре вновь покажут отечественные фильмы под открытым небом