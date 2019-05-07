2019-05-07T13:16:09+03:00
Происшествия

В Ейском районе местные жители организовали наркопритон

Также они сбыли мужчине дезоморфин общей массой 0, 2496 грамма
Александра ПОДУШКО
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В Ейском районе местные жители организовали наркопритонВ Ейском районе местные жители организовали наркопритонФото: Архив "КП"
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В Ейском районе двое местных жителей организовали в своем доме наркопритон. К ним приходили граждане для употребления запрещенных веществ.

Сотрудники полиции задержали в жилище обвиняемых пять человек, которые находились в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. Задержанные были привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП.

- Правоохранители нашли в доме у злоумышленников посуду и предметы, используемые для изготовления и употребления наркотиков. Кроме этого, обвиняемые сбыли гражданину дезоморфин общей массой 0, 2496 грамма, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима и три с половиной года в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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