2019-05-07T13:29:05+03:00
Происшествия

В Туапсе 21-летний парень «обчистил» витрины магазина электроники

Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Туапсе 21-летний парень «обчистил» витрины магазина электроникиВ Туапсе 21-летний парень «обчистил» витрины магазина электроникиФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Туапсинского района обратился сотрудник одного из местных магазинов электроники. Выяснилось, что с выставочных витрин торгового зала пропали игровая приставка и аудиоколонки. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

- Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, которые расположены в супермаркете, составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и передали ее всем дежурным нарядам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вскоре недалеко от места происшествия сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Ранее судимого 21-летнего приезжего из Белгородской области доставили в отдел полиции.

Парень признался, что хотел продать похищенные вещи, однако не успел. Электронику изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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