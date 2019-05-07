2019-05-07T16:43:37+03:00
Общество

Анапский музей военной техники пополнился новым экспонатом

Им стал легендарный танк Т-34
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации АнапыФото: пресс-служба администрации Анапы
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Сегодня на постамент в анапском музее военной техники под открытым небом установили танк Т-34. Машину собрали в 1941 году на Сталинградском заводе. Она участвовала в сражениях Великой Отечественной войны.

- Ранее в парке появился плавающий танк ПТ-76. Машину привезли из станицы Кущевской, демилитаризация проходила в Витязево, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Не так давно в сквере на Симферопольском шоссе появился вертолет МИ-8. Этот экспонат стал подарком музею от Министерства обороны России. Сейчас в сквере идет подготовка еще пяти площадок, на которых свои места займут другие образцы военной техники. Ожидается, что посмотреть на них жители и гости курорта смогут ближе к концу сентября, когда будет отмечаться годовщина освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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